أستاذ سياسة دولية: فرنسا تنظر للسيسي باعتباره مفتاح الحل بالمنطقة

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، إنه يرى دعوة فرنسا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر عظيم في ظل النظر إلى السيسي باعتباره مفتاح الحل في المنطقة العربية، لافتا إلى تقدير فرنسا لدور مصر الهام في معالجة القضايا الأمنية في دول الجوار، موضحا أن تنمية الاقتصاد السوداني والحفاظ على أمن السودان هو حفاظ على الأمن القومي المصري وكذلك الأمن القومي العربي.

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «أحداث اليوم» المذاع على فضائية «Extra News»، أن فرنسا تهتم بالقضايا التي تطرحها مصر خاصة القضايا التي تخص أفريقيا والمنطقة العربية، مشيرا إلى أنه عقب عام 1956 منذ وجود الولايات المتحدة الأمريكية لاعبا في المنطقة عقب تراجع بريطانيا وفرنسا، فإن باريس تعود مرة أخرى حاليا بعدما خفت الضوء الأمريكي في إدارة السياسة في المنطقة العربية، لافتا إلى أن فرنسا لاعبا قويا في سياسات الأمن المتوسطي والأمن في السودان وكذلك هي لاعب قوي في لبنان والقضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وأكد أستاذ السياسات الدولية، أن الاستقرار في السودان يحتاج دعما سياسيا واقتصاديا لذا سيتم بحث تنمية السودان اقتصاديا من أجل تقليل البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بجانب الاستقرار السياسي، لافتا إلى أن رؤية مصر ستكون مهمة لأنها جارة للسودان والرؤية المصرية ستساعد المشاركين في المؤتمر على تشكيل رؤية واضحة لدعم السودان منوها أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي تعمل على توجيه كل الدعم إلى مختلف الدول الأفريقية.

وأشار أستاذ السياسات الدولية إلى أن بناء المجتمعات الإفريقية الآن ضرورة لأمن فرنسا، لافتا إلى أن سماع رؤية الرئيس السيسي والخارجية المصرية يؤكد تقديم فرنسا مساعدة حقيقية إلى أفريقيا.