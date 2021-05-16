«العيد الثالث بالسجن».. تأجيل الاستئناف على براءة سما المصري

تسبّب قرار محكمة مستأنف الاقتصادية بتأجيل نظر الاستئناف المقدَّم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة الراقصة سما المصري، بتهمة التعدى على الإعلامية ريهام سعيد في قضائها العيد الثالث داخل أسوار السجن.

سما المصري

وقررت المحكمة تأجيل نظر استئناف النيابة العامة، تأجيلاً إداريًا، لتقضي الراقصة الاستعراضية عيدها الثالث برفقة اليوتيوبر الشهيرة مودة الأدهم، لحين تحديد جلسة أخرى يتم فيها إصدار قرار المحكمة في الاستئناف سواء بقبوله واستمرار حبسها، أو رفضه وخروجها من السجن.

3 قضايا

وتُعد هذه القضية رقم 3 من الإعلامية ريهام سعيد ضد سما المصري، والتي أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، وأخرى بالسب والقذف، وثالثة بالتعدي عليها، حيث بقيت محبوسة على ذمة القضيتين السابقتين بموجب أحكام قضائية صدرت ضدها من المحكمة الاقتصادية.

أمر الإحالة

وشمل أمر إحالة سما المصري عددًا من الأسباب كان أبرزها إزعاج ومضايقة المجني عليها ريهام عمرو عصمت، وخالد الصواف السيد، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك على الذي كشفت عنه التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن التهمة قذفت عن طريق الهاتف المحمول للمجني عليها، حيث أسندت لهما أمورًا لو صدقت لأوجبت احتقارهما عند بني وطنهما، حيث أرسلت إليهما وصفًا بالأوراق عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وثبت بطريق الهاتف أنها وجهت لهما عبارات وألفاظًا خادشة للشرف والاعتبار، كما هو مبين بالرسائل عبر تطبيق «واتساب».

هذا فضلًا عن استخدام حساب خاص بتطبيق «واتساب» على الشبكة المعلوماتية، بهدف ارتكاب الجريمتين محل الوصف.

وجاء في أمر إحالة دعوى نشر فيديوهات مخلة أن المتهمة نشرت عبر حساباتها الشخصية الثلاثة فيس بوك ـ إنستجرام ـ يوتيوب، دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى أفعال مخلة بالآداب بأن بثت مقاطع مصورة تظهر فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

كما قضت الاقتصادية ببراءة سما المصري من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد وإزعاجها باستخدام وسائل الاتصالات.