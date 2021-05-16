تعرف على نشاط «الإسكان» داخل مدينة طيبة الجديدة

مدينة طيبة الجديدة.. واحدة من المدن الجديدة، التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقع المدينة على بعد «14 كم» شمال شرق مدينة الأقصر وتبعد 10 كم عن مطار الأقصر الدولي.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 9496 فدانا، وذلك بعد ضم مساحة 4050 لحدود الكردون بالقرار رقم 329 لسنة 2014، ويصل عدد السكان الحالي داخل المدينة 39 ألف نسمة بالإضافة إلى 8000 مترددين، والمستهدف سنة 2032 يصل إلـى 700 ألف نسمة.

وخلال السطور التالية، ترصد أبرز مشروعات وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مدينة طيبة الجديدة.

نشاط «الإسكان» داخل مدينة طيبة الجديدة

- إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بمعرفة الهيئة بالمدينة «9214 وحدة سكنية»

- العدد الكلي لعمارات الإسكان الاجتماعي 288 عمارة، لتنفيذ 6912 وحدة سكنية بقيمة إجمالية 895 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من تنفيذ 288 عمارة بـ6912 وحدة سكنية.

- تم تخصيص 2177 وحدة سكنية وتم تسليم 1425 وحدة.

- تم ربط 288 عمارة بالمرافق بـ6912 وحدة سكنية.

- إجمالي قطع الأراضي السكنية بالمدينة 5916 قطعة أرض.

- تم تسليم 3607 قطع أرض.

- تم ترخيص 2981 قطعة لتوفير 9500 وحدة سكنية.

- عدد قطع الأراضي الإسكان المتميز بمساحات تتراوح من 500 م2: 893 م2 «530» قطعة.

- إجمالي عدد المباني الخدمية القائمة بالمدينة 91 مبنى خدمي.

- تم تخطيط وتصميم مرافق «طرق – مياه – صرف – ري» منطقة الامتداد بمساحة 6050 فدانا.

- جارٍ تنفيذ مرافق «طرق – مياه – صرف – ري» للمنطقة الاستثمارية بمساحة 202 فدان جنوب المدينة.

- تم تنفيذ محطة مياه مدمجة سعة 2.4 ألف م3 / يوم لتغذية المدينة في المرحلة العاجلة.

- تم تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب للمدينة بطاقة 35 ألف م3/يوم على مرحلتين.

- تم تنفيذ شبكات مياه بطول 38.5 كم .ط. للأحياء الأولي والثاني والثالث.

- تم تنفيذ شبكات ري للأحياء الأول والثاني والثالث وطريق المدخل الجنوبي «طريق الجيش» بطول 87 كم .ط.

- تم تنفيذ عملية تأهيل محطة المياه النقلي «الكومباكت لاستخدامها في أعمال الري».

- تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الري لمنطقة الإسكان الاجتماعي المرحلة الثانية 620 فدانا.

- تم تنفيذ زراعة وتشجير منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي مرحلة ثانية 620 فدانا وشبكة الري بالتنقيط.

- جارٍ تنفيذ شبكات المياه والري للمنطقة الصناعية والسياحية والمنطقة ج.

- جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه «تم تنفيذ 36.4 كم من أصل37.5 كم» للمرحلة الأولى إسكان 480 فدانا.

- جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه «تم تنفيذ 34 كم من أصل 40 كم» والخط الناقل للمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي 620 فدانا.