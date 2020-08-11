10 معلومات عن مدينة طيبة الجديدة: بها فرع للنادي الأهلي

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس مدينة طيبة، الواقعة شمال الأقصر، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المخطط الاستراتيجي لإضافة 4 آلاف فدان لمدينة طيبة الجديدة، وذلك في إطار توسعاتها وإضافة المزيد من الفرص الاستثمارية.

وقال "سعيد" إنه جرى مؤخراً الحصول على الاعتماد بالمساحة الجديدة المضافة للمدينة، حيث إن التوسعات الجديدة ستضاف في مناطق الإسكان الاجتماعي والفاخر والمتوسط، ومركز ومدينة رياضية متكاملة، بخلاف منطقة فندقية وسياحية.

"الوطن" استعرضت أبرز النقاط التي تغلف تفاصيل المدينة الجديدة والمتوقع أن تصبح من أذكى المدن في صعيد مصر بتطبيق التكنولوجيا والإنشاءات الحديثة.

1- طيبة الجديدة هي مدينة جديدة من مدن الجيل الثالث في مصر تم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري عام 2000، وهي إحدى مدن محافظة الأقصر.

2- يبلغ عدد السكان في المدينة حالياً 29,000 نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 238,000 نسمة.

3- تقع مدينة طيبة الجديدة على بعد 14 كم من شمال شرق مدينة الأقصر، وعلى بعد 10 كم من مطار الأقصر الدولي.

4- تبلغ المساحة الكلية للمدينة: 9496 فدانا منها 4050 فدانا تم ضمها للمجينة من حدود الكردون، ذلك قبل إضافة 4000 فدان كمساحة جديدة إليها.

5- اعتمدت كراسة المخطط الاستراتيجى لمدينة طيبة الجديدة بالتنسيق مع قطاع التخطيط وهيئة التخطيط العمراني التي وافقت على إضافة الـ4000 فدان الجديدة.

6- يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة الجديدة: 2.3 مليار جنيه منقسمة كالآتي:- قطاع الإسكان: 935 مليون جنيه، قطاع الخدمات: 320 مليون جنيه، قطاع الزراعة: 22 مليون جنيه، وقطاع المرافق: 992 مليون جنيه.

7- يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدينة: 7750 وحدة سكنية تم تنفيذها بمعرفة جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، وهي مقسمة إلى مستويات اقتصادية مختلفة كالآتي: إسكان شباب ومستقبل 1538 وحدة، إسكان اقتصادي 240 وحدة، إسكان حر 200 وحدة، إسكان قومي 324 وحدة، وإسكان اجتماعي 5496 وحدة (مرحلة أولى وثانية).

8- تم طرح حوالي 1100 قطعة أرض من الإسكان المتميز في 21 مدينة مصرية، ومن ضمن هذه المدن مجينة طيبة الجديدة. وفُتح باب التقديم على الأراضي في وزارة الإسكان من 7 أبريل 2019 واستمر 18 أبريل 2019.

9- تم الانتهاء من تنفيذ 6912 وحدة إسكان اجتماعي في طيبة الجديدة مارس 2017، وتنفيذ 1416 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لجهاز مدينة طيبة الجديدة (المرحلتين الأولى والثانية).

10- النادي الأهلي حصل مؤخرًا على نادي في المدينة، تم بناؤه في السابق بتكلفة قاربت 70 مليون جنيه بعد إضافة فروق الأسعار، والنادي مقام على مساحة 12.6 فدان، وبالفعل بدأ النادي في تلقي طلبات عضوية قاربت 3500 اشتراك بسعر 45 ألف جنيه، وحاليًا يدرس مسؤولوه إنشاء مدينة رياضية وفندق لاستغلال الطابع المميز للمدينة، واستقبال الأندية الرياضية العالمية في فترة الشتاء، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التواجد في محافظات الصعيد ذات الطابع الأثري والسياحي.