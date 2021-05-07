خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار في المدن الجديدة (صور)

حصلت «الوطن» على نسخة من خريطة المواقع المقترحة للاستثمار بالمدن الجديدة، وجاءت مدن «زايد وأكتوبر والشروق والعبور» في مقدمة المدن التي شهدت طرح أنشطة خدمية واستثمارية، وصناعية ورياضة، وتعليمية بإجمالي مساحة 166 فدانًا، بقيمة إجمالية تصل لـ3.6 مليار جنيه.

تنشر خريطة المواقع المقترحة للاستثمار بالمدن الجديدة

وأوضحت خريطة المواقع المقترحة للإستثمار، أن المدن الجديدة التى شهدت طرحات جديدة هي «الشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق والسادات والعبور الجديدة وبدر وأكتوبر الجديدة، وبني سويف، والنوبارية والسادات» وعدد من مدن الصعيد بإجمالي 15 مدينة جديدة .

«زايد وأكتوبر والشروق والعبور» في المقدمة وتهدف لتوفير فرص عمل مباشرة للشباب

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأراضي وفقا لآلية التخصيص الفوري وذلك بأنشطة إستثمارية متنوعة عمراني متكامل وصناعي وخدمي وتجاري إداري وتعليمي وطبي وغيرها.

طرح أراضي مخصصة لنشاط عمراني متكامل بمدينة الشيخ زايد

ومن الأراضي التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشهر الجارى قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل بمدينة الشيخ زايد، على مساحة 76.71 فدان، ويبلغ سعر المتر التقديري 8175 جنيهًا للمتر، ليبلغ إجمالي قيمة المبيعات المستهدفة بتلك القطعة نحو 2.6 مليار جنيها، وتتضمن الإشتراطات البنائية لتلك القطعة أن يتمّ تقسيم الأرض إلى 10% للأنشطة الإستثمارية، و90% للنشاط العمراني المتكامل، بأن تكون 10% من الأرض مخصصة للأنشطة الإستثمارية متعددة الاستخدامات والنسبة البنائية بحد أقصى 30%، وعدد الأدوار أرضي و3 أدوار مع الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة.

جامعة جديدة بمدينة برج العرب

وشهدت مدينة برج العرب طرح قطعتين الأولى تقع بالمنطقة الشريطية بالمجاورة الخامسة بمساحة 583 متر مربع بنشاط تجاري إداري، بسعر تقديري بلغ 10150جنيها للمتر والقطة الثانية عبارة عن ارص جامعة بجوار مدينة الأبحاث العلمية بمساحة 4200، بسعر تقديري 1005 جنيهات للمتر المربع الواحد.

ويليها مدينة أكتوبر والتي شهدت طرح قطع أراضي بمساحات مختلفة وأنشطة خدمية بأسعار تتراوح ما بين 2570 جنيهًا للمتر إلى 5050 جنيهًا، حسب نوع النشاط.

طرح أراضي لإنشاء مركز طبي ونادي إجتماعي مدينة العبور الجديدة

وفي مدينة العبور الجديدة طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة ومساحات مختلفة عبارة عن مركز طبي، ونادي اجتماعي.

الإسكان تطرح أراضي جديدة بأنشطة خدمية واستثمارية بالمدن الجديدة

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي بنشاط خدمي بمدينة بدر عبارة عن مدرسة بسعر تقديري للمتر بلغ 4545 جنيهًا، وجراج ومركز خدمة سيارات، بسعر تقديري للمتر بـ2545 جنيهًا للمتر، وتجاري وإداري بسعر 4610 جنيهات للمتر المربع.

الإسكان: نهدف لتوفير فرص عمل للشباب بالمدن الجديدة

كما طرحت الهيئة عدة أراضي بأنشطة أخرى بمدن الصعيد والدلتا بهدف تنشيط حركة السوق، وتوفير فرص عمل مباشرة للشباب بالمدن الجديدة.