أيمن أبو العلا يدعو لتحرك «دولي و عربى وإسلامي» لإدانة جرائم إسرائيل

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تحرك جماعي من الدول العربية والإسلامية لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمطالبة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية.

وأوضح «أبو العلا»، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أنه بحسب القانون الدولي فإن الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية تخالف نظام روما، حيث تضمنت اعتداءات ضد مواطنين مدنيين عزل في إطار هجوم واسع النطاق، كما شملت جرائم قتل عمد واعتداء على ممتلكات خاصة، وهذا تحديدًا ما أشارت إليه القوانين الدولية أثناء تعريف مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب منظمات المجتمع المدني لعمل مشترك يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، ويفضح استهدافهم للأطفال وفقًا لما تم في أكثر من واقعة، وأيضًا تعرضهم لوسائل الإعلام لإخفاء وطمس الحقيقة عن أعين العالم مدعين أن دفاع الفلسطيني عن نفسه إرهاب والانتهاكات الإسرائلية والقتل والترويع والتهجير القسري دفاع عن النفس.

وانتقد «أبو العلا» موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، حيث لم يصدر عنها أي إدانة تجاه الاعتداءات البربرية الإسرائيلية، وهو أمر يضعها فى حرج بالغ، نظرًا لأنها اعتادت التدخل في الشؤون الداخلية لكثير من دول العالم بذريعة حقوق الإنسان، بينما لم نسمع منها حرفاً واحداً تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.