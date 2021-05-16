لدعم وإغاثة أهل فلسطين.. خطوات وطرق التبرع لـ الهلال الأحمر المصري

في إطار متابعة الهلال الأحمر المصري المستمرة لتنسيق جهود الإغاثة وتلقي مختلف التبرعات من أجل دعم الأشقاء في دولة فلسطين، أعلن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، طرق وخطوات التبرع للمصابين، والتي تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

خطوات وطرق التبرع لإغاثة أهل فلسطين

- يمكنك إرسال كلمة «غزة» أو كلمة «فلسطين» في رسالة على رقم 9770 بخمسة جنيهات لتذهب تبرعًا لـ الهلال الأحمر المصري.

- يمكنك الاتصال بالرقم 15322 ليصلك مندوب من الهلال الأحمر.

- يمكنك أيضًا التبرع أونلاين من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري: https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation.

وذلك عن طريق الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني والرمز البريدي والدولة ومبلغ التبرع، والعملة سواء بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على «الدفع»، وبعد ذلك يتم إدخال بيانات بطاقتك الائتمانية لاستكمال عملية الدفع.

- يمكن التبرع عن طريق بنك القاهرة على حساب رقم 8384/501/30، أو بنك ‏CIB: على حساب رقم 91111.

- رقم حساب جمعية الهلال الأحمر المصري بالدولار الأمريكي: 30/601/1065، سويفت كود: BCAIEGCX030.

- ويمكن التبرع عن طريق فوري علي حساب 99981 من أي مكان به ماكينة فوري.

للتبرع من خارج مصر:

يمكن التبرع من خارج مصر من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري: https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation.

بعد ذلك إرسل صورة من تأكيد التحويل مع الأخذ في الاعتبار أنّ كل التبرعات الحالية موجهة لمساعدات فلسطين.

ويتيح الهلال الأحمر المصري للراغبين في التطوع، إرسال رسالة عبر صفحة إدارة شباب ومتطوعي الهلال الأحمر المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من هنـــــــــــــا، وينبغي على المتطوع بعد قبوله في الهلال الأحمر المصري الالتزام بقواعد العمل التطوعي طبقا لما تحدده الجمعية، إذ يجب عليه المحافظة على أمانة العمل التطوعي في شتى المجالات وعدم إفشاء أسرار المرضى والمتضررين من الكوارث، والمحافظة على الأدوات والمعدات المخصصة للأعمال التطوعية، والمشاركة في أعمال الإسعاف والإغاثة الميدانية.

جدير بالذكر أنّه بدأ وصول الجرحى الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الجانب المصري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية، مع تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج، وهناك عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.