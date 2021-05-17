بعد ارتفاع 51% بمعدل المبيعات.. قائمة أسعار السيارات الكورية في مصر

سجلت سيارات كوريا الجانوبية، نسبة ارتفاع كبيرة من مبيعات السوق المحلية، خلال الشهور الأولى من 2021، حيث جاءت في الترتيب الثالث بعد مبيعات السيارات الأوروبية واليابانية، وسجل معدل مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 51.5% بعدد 10064 مركبة، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وخلال السطور التالية، رصد لقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا وأسعار فئات كل طراز منها لموديل 2021.

كيا سيراتو

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 310 ألف جنيه، والثانية بسعر 340 ألف جنيه، والثالثة بسعر 380 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 130 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع من (0 : 100) كم/ساعة في غضون 12 ثانية.

- تصل السرعة القصوى إلى 190 كم/ ساعة.

كيا سبورتاج

- تتوافر السيارة بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 400 ألف جنيه، والثانية بـ 410 ألف جنيه، والثالثة بـ 445 ألف جنيه، والرابعة بـ455 ألف جنيه، والخامسة بـ 490 ألف جنيه، والسادسة بـ 530 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 140 حصان، وعزم دوران 161 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تصل السرعة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

سانج يونج تيفولي

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 315 ألف جنيه، والثانية بـ 360 ألف جنيه، والثالثة بـ 380 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، وقوة 163 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك متوسط 7.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 12.7 ثانية.

سانج يونج تيفوليXLV

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 325 ألف جنيه، والثانية بـ 245 ألف جنيه، والثالثة بـ365 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي ، وقوة 128 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تستهلك متوسط 7.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 12.7 ثانية.

هيونداي أكسنت RB

- تتوافر السيارة بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 216 ألف جنيه، والثانية بـ 226 ألف جنيه، والثالثة بـ 232 ألف جنيه، والرابعة بـ 242 ألف جنيه، والخامسة بسعر 252 ألف جنية.

- تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تستهلك متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تصل السرعة القصوى إلى 185 كم/ساعة.

هيونداي ألنترا HD

- تتوافر السيارة بـ 6 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 243 ألف جنيه، والثانية بـ 250 ألف جنيه، والثالثة بـ 256 ألف جنيه، والرابعة بـ 263 ألف جنيه، والخامسة بـ 267 ألف جنيه، والسادسة بـ 271 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وقوة 121 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تستهلك متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية.

- تصل السرعة القصوى إلى 182 كم/ساعة.

هيونداي توسان

- تتوافر السيارة بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 445 ألف جنيه، والثانية بـ 475 ألف جنيه، والثالثة بـ 510 ألف جنيه، والرابعة بـ 560 ألف جنيه، والخامسة بـ 600 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، وقوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تستهلك متوسط 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع من (0 : 100)كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

- تصل السرعة القصوى إلى 201 كم/ساعة.