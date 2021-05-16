رغدة جلال تحكي تفاصيل مشاركتها في مسرحية أبو العربي بعد مسلسل ضد الكسر

تشارك الفنانة رغدة جلال في مسرحية أبو العربي بطولة هاني رمزي التي تُعرض حاليًا على مسرح «جراند طيبة» بمدينة نصر.

وتظهر رغدة جلال في مسرحية «أبو العربي»، بعد نجاحها في مسلسل «ضد الكسر» بطولة نيللي كريم الذي عُرض في رمضان 2021، ونالت على أساسه إعجاب رواد مواقع السوشيال ميديا بدورها «عزة» التي تورطت بالمسلسل في مساعدة أفراد الكومباوند لسرقة صاحبة الفيلا.

وقالت رغدة جلال في تصريحات لـ«الوطن» إن المخرج تامر كرم هو من اختارها لمسرحية «أبو العربي» : «تامر عامل فرقة مسرحية وأنا انضميت ليها واحنا مجموعة كبيرة من الشباب، والمفروض إننا بنرتب لمسرحية ارتجالية إنتاج الفرفة بس لسه ماطلعتش».

وأضافت: «وعلى جانب موازي للمسرحية كان تامر كرم عايز يخرج مسرحية لهاني رمزي فهو اختار من الفرقة بتاعته وأنا كنت من اللي اختارهم».

تصريحات هاني رمزي عن مسرحية أبو العربي

وسبق أن شرح الفنان هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مسرحية أبو العربي قصة مختلفة تمامًا عن فيلم «أبو العربي» ولكن شخصية أبو العربي تم وضعها في إطار جديد على خشبة المسرح بشكل حدوتة وشخصيات مختلفة ليس لها علاقة بالفيلم.

معلومات عن رغدة جلال

ورغدة جلال هي متعددة المواهب بين الصحافة والتمثيل والغناء، وخريجة كلية آداب قسم دراما ونقد مسرحي في جامعة عين شمس، وأول ظهور لها على شاشة التليفزيون في مسلسل «خلصانة بشياكة» بطولة الفنان أحمد مكي.

كما أنها ضمن فريق «بهجة» الشهير وهو عبارة عن 5 فتيات، أسّسه الملحن أيمن حلمي عام 2015 من أجل إحياء فن المونولوج بشكل يعبّر عن أحوال الناس، وتشاركها «سمر جلال، أسماء أبو اليزيد، شروق الشريف ووئام عصام».