هاني رمزي يكشف لـ«الوطن» كواليس مسرحية «أبو العربي» وسبب غيابه 18 عاما

حكى الفنان هاني رمزي كواليس مسرحية «أبو العربي» المنتظر عرضها في أيام عيد الفطر على مسرح «جراند طيبة» بمدينة نصر، بعد غياب 18 عامًا عن خشبة المسرح.

وقال هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن مسرحية «أبو العربي» قصة مختلفة تماما عن فيلم «أبو العربي» الشهير، ولكن شخصية أبو العربي تم وضعها في إطار جديد على خشبة المسرح بشكل وحدوتة وشخصيات مختلفة ليس لها علاقة بالفيلم: «إحنا استغلينا الشخصية في حاجة جديدة خالص».

وأضاف هاني أنه غاب مدة طويلة جدا عن خشبة المسرح ما يقرب من 18 عامًا، موضحا السبب وراء ذلك نتيجة الظروف سواء ارتباطات سينمائية أو السفر بشكل مستمر أو أحداث الثورة، ولم يكن هناك استقرار سابقا: «لكن لما اشتقت على المسرح كنت بدور على نص مسرحي، أقدر أرجع بيه لحد ما الأستاذ محسن رزق عرض عليا شخصية أبو العربي على المسرح هو والأستاذ تامر كرم المخرج».

وتابع: «قولتلهم خلاص هستنى أقرا الورق وأقول إذا كان ده تمام أو لأ، أقدر أرجع بيه ولا مقدرش، والحكاية دي أخدت مني وقت شوية لحد ما جابولي الورق وانبسطت بيه جدا وحسيت أن في حاجة كويسة».

هاني رمزي: سعيد بالتعامل مع داليا البحيري للمرة التانية

وأعرب هاني رمزي عن سعادته الكبيرة للتعامل مع المخرج تامر كرم والمؤلف محسن رزق، وأنه يتعامل مع شركة إنتاج قوية، وفريق عمل متميز: «وسعيد جدا بالتعامل بيني وبين داليا البحيري لتاني مرة بعد فيلم محامي خلع ونتقابل في المسرحية دي، ودي حاجة أنا كنت حاببها جدا، ومعايا مجموعة كبيرة من النجوم كلهم ناس جميلة وأنا في وسطهم حاسس إني مطمن وأنا معاهم».

ويتمنى الفنان الكوميديان أنها تكون عودة جيدة، له بعد غياب نحو 18 عامًا ويكون عند حسن ظن الجمهور، مشيرا إلى أن مسرحية «أبو العربي» هي استعراضية، غنائية، كوميدية، وتحتوي على جانب إنساني، وعناصر جذب للمتفرج: «فيها حاجات كتير شجعتني إني أرجع لخشبة المسرح تاني وإن شاء الله تبقى بداية كويسة».

ومسرحية أبو العربي بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، محمد جمعة، أحمد فتحي ومجموعة من الوجوه الصاعدة أبرزهم رغدة جلال وتأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.