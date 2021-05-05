هاني رمزي يعلن عودة شخصية «أبو العربي» مرة أخرى: مسرحية في العيد

أعلن الفنان هاني رمزي، عودة شخصية «أب والعربي» من جديد، وهي الشخصية التي قدمها في فيلم «أبو العربي» الذي عرض لأول مرة في عام 2005.

وكتب «رمزي» عبر حسابه على «فيس بوك»: «كل سنة وانتم طيبين، أبو العربي راجع تاني على خشبة المسرح في العيد إن شاء الله، على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر».

وفيلم «السيد أبو العربي»، بطولة الفنان هاني رمزي، وإخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبدالجليل، وعرض لأول مرة في 15 يناير عام 2005، وحقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 5 ملايين جنيه.

وتدور قصة الفيلم حول شاب من بورسعيد، يحب فتاة ويتعرض لمؤامرة وينصب عليه شخص يحب نفس الفتاة، ويضطر للسفر إلى اليونان للحصول على أمواله مرة أخرى.

الفيلم من بطولة هاني رمزي، ومنة شلبي، وصلاح عبدالله، ووحيد سيف، وطلعت زكريا، وحجاج عبدالعظيم.

كان الفنان هاني رمزي، أعلن عن فيلم جديد يحمل اسم «عمر المحتار»، واعتقد البعض أنه سخرية من اسم المجاهد والبطل الليبي عمر المختار، الذي جاهد ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا، لسنوات عديدة.

ورد هاني رمزي، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وقال: «أعتذر لكل اللي فهم إننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار، الفيلم ليس له علاقة به، ونحن صناع الفيلم شغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد، ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري».