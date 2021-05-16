تعرف على شروط الحصول على قروض التمويل العقاري

يبحث الكثيرون من الشباب المقبلين على الزواج عن شقة الزوجية، وفي إطار دعم الدولة المصرية، فقد تم الإعلان عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري، بفائدة 3%، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة، ويمكن لعدد كبير من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل تملك وحدات سكنية خاصة بهم بفائدة قليلة جدا ومقدم منخفض.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الشروط العامة التي يجب توافرها، حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة لا تتعدي الـ3% بنحو:

الشروط العامة للحصول على قرض التمويل العقاري

وبحسب تعديلات قانون التمويل العقاري التي تمت عام 2014، والتي نصت المادة الـ6 فيه على أن التمويل العقارى يكون بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:

- يشترط على الحاصلين على المبادرة ألا يزيد الدخل للمستفيد من محدودي الدخل، على 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل على 10 آلاف للأعزب، و14 ألف للأسرة، لمتوسطي الدخل.

- بيان بالعقار وثمنه.

- مقدار المبلغ «المعجل» والذى يتم سداده من ثمن العقار.

- عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

- قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.

- التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

- التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.