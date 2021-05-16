ممثلة أمريكا لدى الأمم المتحدة: للإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بأمان

أكدت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن للإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بأمان.

وقالت جرينفيلد في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الأحد، إن العنف الحالي حرم كلاهما من هذا الحق الأساسي، مشيرة إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حاليا يناقش الأزمة الجارية وكيفية إنهاء دوامة العنف.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر كذلك من خطر أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها» في الشرق الأوسط، وقال إنه يجب أن يتوقف القتال واصفا العنف الذي أودى بنحو 200 شخص خلال الأسبوع بأنه «مروع للغاية».