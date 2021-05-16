عاجل.. إطلاق صواريخ من غزة على المستوطنات المحيطة بالقطاع

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها الآن، بإطلاق صواريخ من غزة على المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وجددت روسيا، اليوم الأحد، استعدادها لاستضافة محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أراضيها، واقترحت اجتماعا للرباعية الدولية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، خلال اجتماع استثنائي رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حول تسوية الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».