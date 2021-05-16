نتنياهو: الحملة العسكرية ضد غزة ستستغرق وقتا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الحملة العسكرية على قطاع غزة، المستمرة منذ أسبوع، «ستستغرق وقتًا»، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيش بيني غانتس، أن العملية العسكرية ضد قطاع غزة «مستمرة بكل قوة»، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تريد «أن يدفع المعتدي الثمن وتستعيد الردع»، قائلاً: «سنعيد الهدوء والأمن وهذا سيستغرق وقتًا».

وأضاف: «الإنجاز الذي نريد تحقيقه هو إنقاذ حياة الإسرائيليين، لذلك أطلب الحذر والالتزام بالتعليمات».

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب اجتماع لمجلس الوزراء المصغر، حيث أقر استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

من ناحيته قال غانتس إن «حماس فوجئت بالضربة التي وجهناها إليها في مواقع تحت الأرض لكسر طريقة تحركها».

وأضاف: «قلت للوفد الأمريكي إنه ما من دولة ستقبل بضرب مواطنيها وواجبنا الأخلاقي والقانوني حمايتهم».