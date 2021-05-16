«الرئاسة»: المرحلة الانتقالية للسودان «حساسة».. ونعمل على تسوية ديونها

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تدعم السودان في المرحلة الانتقالية الحالية، فالمرحلة التي تمر بها السودان حاليا تُعد مرحلة حساسة جدا، وهي مرحلة انتقالية في الجانبين المهمين جدًا وهما الشق الاقتصادي والشق السياسي، مؤكدًا أن الشق الاقتصادي مهم للغاية وسيكون هناك تركيز على حشد الموارد للاستثمار في السودان من المؤسسات الدولية.

وأضاف «راضي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «تن»، أن حشد الموارد للاستثمار في السودان سيكون في القطاعات ذات الأفضلية لدى السودان، مثل قطاع الزراعة وقطاع النقل وقطاع الطاقة وقطاع التعدين والبنية الأساسية، «دي كلها سيتم التركيز عليها»، على حد قوله، وسيتم مناقشة ذلك في القمة الخاصة بدعم السودان في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيتم مناقشة محور تسوية ديون السودان المستحقة لدى المؤسسات الدولية وإعادة جدولتها خلال القمة، كما أن مصر لها دور رائد في هذا الأمر، ومن المتوقع بشكل كبير أن يكون في الإعلان الختامي الخاص بالورقة النهائية للمؤتمر بعض الإشارات لخطة تحرك أو خارطة طريق للتعامل مع ديون السودان لدى المؤسسات الدولية «ده شيء مهم جدًا لدعم السودان في المرحلة الحالية».