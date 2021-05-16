وجوه لا تعرفها لنادية العراقية.. مطربة ومقاتلة حربية (فيديو)

توفيت صباح اليوم، الفنانة فاتن فتحي، الشهيرة بنادية العراقية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 57 عاما.

نادية العراقية.. مين اللي أكل الجبنة

وتعد الفنانة العراقية الميلاد من الفنانات الكوميديانات اللاتي استطعن أن يحققن نجاحا على مستوى الانتشار، ومن أشهر إفيهاتها «مين اللي أكل الجبنة» في فيلم «أبو علي» بطولة كريم عبد العزيز، ومنى زكي، الذي مر أكثر من 15 عاما على إنتاجه.

سبب اختيارها اسم نادية العراقية

وعن اختيار فاتن فتحي اسم نادية العراقية اسما فنيا لها، قالت في تصريحات صحفية سابقة، «كل فنان ينتقي له اسما فنيا بدلا من اسمه الحقيقي وهذا ما نشاهده ايضا من الألقاب الفنية لمعظم الفنانين سواء كانوا عراقيين أو عرب وأنا بالنسبة لي يشرفني ويسعدني أن يكون اسمي الفني نادية العراقية لأنني أحب عراقيتي وعراقي العزيز».

كرهها الشديد لإيران وتطوعها في الجيش العراقي

وأعلنت نادية العراقية كرهها الشديد لإيران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، في ديسمبر 2016، موضحة أن ذلك بسبب انتهاكات إيران في العراق.

كما تطرقت العراقية خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، لإيران مرة أخرى حين قالت، إنها عاشت 8 سنوات بين الدم والجثث بعد تطوعها ضمن صفوف الجيش العراقي خلال الحرب ضد إيران.

ونشبت الحرب العراقية الإيرانية، من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، انتهت بلا انتصار لطرفي الصراع وقبولهما لوقف اطلاق النار، وبالرغم من ذلك خلّفت الحرب نحو مليون قتيل، وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي، ودامت 8 سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية.

نادية العراقية المطربة

وما لا يعرفه الكثيرين أن نادية العراقية إلى جانب التمثيل شاركت في أعمال غنائية، إذ قدمت حفلا غنائيا بدار الأوبرا شدت خلاله بأغاني الفلكلور العراقي المميز.

الرسالة الأخيرة

وكانت آخر رسالة للفنانة الراحلة نادية العراقية لجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل دخولها العناية المركزة بيوم، إذ كتبت منشورا قالت فيه «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء بيجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير».

تسبب فيروس كورونا في رحيل العديد من نجوم الفن عن دنيانا خلال الفترة الماضية، من بينهم رجاء الجداوي ويوسف شعبان وهادي الجيار.