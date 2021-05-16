السكة الحديد تكشف حقيقة صورة جلوس طفل داخل كابينة قيادة قطار

أوضحت هئية السكة الحديد حقيقة الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يجلس داخل كابينة قيادة رقم 3615، وذلك على قطار ركاب «كفر الشيخ - طنطا».

وكانت الصور التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على مدار الساعات الماضية لجلوس طفل داخل كابينة قيادة أحد القطارات، قد أثارت جدلاً وغضبًا لكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن هذه الصور قديمة، وأن هذا الجرار الموجود في الصور لا يعمل منذ فترة وتحديدًا مع بداية عام 2021، وأنه تم عمل صيانة له في ورش الجرارات التي تتبع إدارة طنطا المركزية، في يوم 25 من شهر مارس الماضي، وأشارت إلى أنه توجد لجان داخل المحطات من أجل فحص كابينة الجرارات، بالإضافة إلى تدوين كل الملاحظات وأي مخالفة من قائد القطار.

وفي سياق متصل، كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد شدد على ضرورة وأهمية إجراء الصيانات الدورية اللازمة لمختلف القطارات، وذلك قبل أن تنطلق الرحلات، من أجل توفير كل من الأمن والسلامة والحماية للركاب الذين يسافرون على مختلف خطوط السكة الحديد سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي، بالإضافة إلى ضمان انتظام حركة سير القطارات مع عدم تعطيلها، وأشار «وزير النقل» إلى أن كل قطع الغيار اللازمة متوفرة بشكل كامل داخل كل ورش صيانة القطارات.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أنه يعمل بهدف خدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن وزارة النقل والتي تتمثل في هيئة السكة الحديد تسعى من أجل نقل 2 مليون راكب بشكل يومي من خلال القطارات، مع بداية منتصف عام 2024، موضحًا أن الجرارات الأمريكية الجديدة مع العربات الروسية الجديدة عملت على تحسين الخدمة.