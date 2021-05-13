مواطنون يشعلون النيران بالقرب من قضبان السكة الحديد باتجاه محرم بك - مطروح

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، يظهر اشتعال نيران في بعض المنازل بالقرب من شريط السكة الحديد، وقال مصور الفيديو وناشره، وهو أحد سائقي القطارات، عبر صفحته على «فيس بوك» إنّ الفيديو جرى تصويره اليوم، وحاول من خلاله إظهار ما يتعرض له سائقو القطارات من تحديات، موضحا أنّ هذه النيران من الممكن أن تؤثر على حركة القطارات.

وتابع ناشر الفيديو، أن قائد القطار رقم 1209، تواصل مع الحماية المدنية بين محطتي المتراس ومواصلة المكس وطريق محرم بك مطروح، لإخماد النيران، والحفاظ على سير حركة القطارات، وعدم تعطلها، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتعليقًا على الواقعة، حذّرت مصادر في هيئة السكة الحديد، المواطنين من إشعال حرائق قرب قضبان السكك الحديدية، حيث إنّ هذا الأمر قد يؤدى إلى تأخير القطارات ووقوع كوارث مثل الحوادث، مشيرة إلى أنّ مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري ويجب المحافظة عليه، موضحة أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على كل من يقوم بإشعال النيران بالقرب من قضبان السكك الحديدية.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أنّها تواصل تنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيراتها نهائيا.

ونوهت المصادر إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة عودة الانضباط داخل منظومة السكة الحديد، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، علاوة على عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية أو بدون دفع قيمة تذكرة القطار.