بداية من الجمعة المقبل.. السكة الحديد تعدل وتوقف 28 رحلة قطار

صرحت هيئة السكة الحديد، بأنه سيتم وقف وتعديل بعض رحلات القطارات بشكل مؤقت، بدءا من صباح يوم الجمعة الموافق 21 مايو الجاري، وعددها 28 رحلة قطار على خطوط بحري وقبلى، وذلك لتنفيذ بعض مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات نهائيا، وتقديم الخدمات المميزة لجميع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه سيجري إيقاف تشغيل وتعديل بعض القطارات على الوجه البحري، وعددها 14 قطارا، اعتبارا من يوم الجمعة 21 مايو الجاري، وهما قطارات (1152 و1153 و1156 و1157 و1202 و133 و1204)، وتعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه البحري، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 من نفس الشهر، وهى قطارات (36 و35 و1203 و949 و936 و2008 و1008).

ونوهت السكة الحديد، إلى أنه سيجري وقف وتعديل بعض الرحلات على الوجه القبلي، اعتبارا من يوم الجمعة 21 مايو الجاري، وعددها 10 قطارات، وهي (166 و167 و1187 و1188 و1005 و832 و776 و777 و706 و711)، على أن يتم تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارا من يوم الأحد 23 من نفس الشهر، وعددها 4 قطارات، وهي (162 و81 و 718 و1007)، وسيكون التعديل وتوقف هذه الرحلات على الوجهين القبلي والبحرى بشكل مؤقت.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم وقف تشغيل جميع القطارات القديمة العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، بداية من الأول من ديسمبر المقبل، وستكون جميع القطارات الشغالة جديدة ومحدثة، منوها إلى أن الوزارة تسير فى الطريق الصحيح لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد من جميع جوانبها، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وشدد الوزير، فى تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين من خطر الإصابة بعدوي كورونا، موضحا أنه لن يتم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.