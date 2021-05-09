مي عمرو: تعلمت التواضع من عادل إمام.. «الزعيم باركلي أول يوم تصوير»

قالت الفنانة مي عمر، إن تمسكها بالصبر وعدم الرد وقت الغضب «قوة»، مفسرة ذلك بأنه أمر صعب للغاية، ويستلزم قدرة كبيرة على التحكم في المشاعر والغضب، موضحة أن زوجها المخرج محمد سامي تعرض لمشكلة ما، وكان غاضبا للغاية «قلت له حقك هتاخده، وفي مثل بيقول حقك دايما هيتاخد لك، فلما حصله المشكلة حقه اتاخد بعدها بكتير».

وأضافت «عمر»، خلال حوارها في برنامج «العرافة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور» مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها سعيدة بالعمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، موضحة أنها تعلمت منه التواضع، «في أول يوم تصوير جالي وقال لي مبروك ، عادل إمام بنظبط عليه الساعة وبيجي معلم ورقه وحافظ، بنحس كأنه لسه في الأول».

وأوضحت الفنانة مي عمر، أنها تحب إحساس الفننا محمد رمضان في التمثيل، «رحت له مسرحية جمهورية نفسه، ومثلها حلو أوي وأنا بحب تمثيله جدا، أول دور ليّ اتشهر كان معاه في مسلسل الأسطورة، وشه كان حلو عليّ جدا، وبشرني قبل المسلسل ما يتذاع، قال لي الدور هيكسر الدنيا وهتشوفي انتي في الشارع هتبقي ايه».

ويعد برنامج «العرافة» امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.