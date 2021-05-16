فيديو.. صحفي أجنبي يوثق معاناة الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي

نشرت قناة «تراث السلط» الأردنية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك لصحفي أجنبي يوثق معاناة الفلسطينيين في بسبب العدوان الإسرائيلي.

وقال الصحفي الأجنبي، «أنا في الخليل وهناك احتجاز لما يقارب 40 عائلة فلسطينية في الداخل ولا يمكنهم الخروج في أوقات معينة»، قائلا «هنا موقف للباصات لا يستطيع الفلسطينيون استخدامه بينما أنا استطعت استخدامه وهذا يعتبر قمة في العنصرية».

ووجه الصحفي خلال جولته بالخليل سؤالا لمواطن إسرائيلي قائلا: «هل تحب العنصرية؟ ما رأيك بعدم مقدرة الفلسطينيين على الخروج والمشي، فأجابه المواطن الإسرائيلي بعدم معرفته الكثير عن الأمر».

كما وجه الصحفي الأجنبي سؤالا لحراس أمن إسرائيليين عن رأيهم في عدم قدرة الفلسطنيين على الخروج ومنعهم من استخدام الباصات فردوا عليهم بأنهم ليس لديهم اهتمام بالأمر.