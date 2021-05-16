الجامعات: انتظام الدراسة بمختلف الكليات وفقا لنظام التعليم الهجين غدا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بدء انتظام الدراسة للترم الثاني للعام الجامعي 2021، غدًا، بمختلف الكليات وفقًا لنظام التعليم الهجين بالجامعات، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وأنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، مشيرين إلى أن قرار تخفيف العمالة والتناوب في القطاعات المختلفة مستمر في ظل وجود أزمة كورونا.

الجامعات: تخفيف قوة للعمالة لـ50% بسبب أزمة كورونا

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الدراسة ستنتظم بالجامعات بدءًا من غد الاثنين، مشيرًا إلى أنه جرى التأكيد على استكمال مقررات الترم الثاني خلال الأيام المقبلة، سواء من خلال التعليم عن بُعد «أون لاين» أو حضوريًا، موضحًا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم الكشف عن جداولها قريبًا، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، المقرر أن تبدأ خلال شهر يونيو المقبل، على أن تنتهي خلال شهر يوليو 2021، موضحًا أنها ستكون وفقًا لمنظومة التعليم الهجين.

وأكد «نجم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية، لافتًا إلى أن قرار تخفيف العمالة مستمر، مع التناوب بين الموظفين في الإدارات المختلفة في ظل وجود أزمة كورونا.

ومن جانبه، كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أنه بدءًا من غد الاثنين، سيتم تطبيق قرار تخفيف العمالة في الجامعة بمختلف الإدارات إلى 50%، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أن الدراسة ستنتظم بمختلف الأقسام بالكليات، بدءًا من غد.

وأشار «الجمال» إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.