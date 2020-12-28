الجامعات الحكومية: تحديد آليات تطبيق الامتحانات خلال أيام بسبب كورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، سيتم وضع آليات وضوابط إقرارها في اجتماعات مجالس الجامعات خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحين أن المجلس الأعلى للجامعات ترك الحرية للجامعات لاختيار الطريقة التي تناسبه وفقا لإمكانياتها وظروفها وقدراتها التي تؤهلها لتطبيقها، مؤكدين أنها قائمة في مواعيدها.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة سيناقش في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده خلال الأسبوع الجاري آليات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات، مؤكدا أنها قائمة في مواعدها دون تغيير أو تأجيل، لافتا إلى أنها يتكون حضوريا بأغلبية الكليات.

رؤساء الجامعات.. ما بين امتحانات إليكترونية وحضورية بإجراءات مشددة

وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فضلا عن التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة، موضحا أن الجامعة تجري عمليات التطهير والتعقيم للمنشآت دوريا منذ الإعلان عن أزمة كوفيد 19.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن امتحانات الفصل الدراسي ستكون بجميع الكليات وذلك بدءا من النصف الثاني للشهر المقبل، موضحا أنه جرى التنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة في إطار إجراءات الدولة المصرية لمجابهة تفشي مرض كورونا.

وأكد رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم يجرى حاليا وضع جداول امتحانات التيرم، والتشديد على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء تواجدهم للجان الامتحانات، فضلا عن التشديد على تقليل أعداد الطلاب في لجان الامتحانات إلى الثلث، بالإضافة إلى تخصيص فترتي الامتحانات منعا لحدوث أي تحديات أو ازدحامات أثناء انعقاد الامتحانات، موضحا أن اجتماع مجلس الجامعة المقبل سيتم وضع آليات وضوابط الامتحانات.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إنه سيتم الفترة المقبلة تحديد آليات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن جميع الامتحانات ستكون حضوريا بالجامعة، لافتا إلى أنه يجرى عقد الاختبارات العملية للكليات العلمية بدءا من الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الالتزام بقواعد التعليم الهجين في وضع الامتحانات، وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل وبعد الامتحانات.