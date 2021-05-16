الرئاسة: «دول عظمى تأثرت اقتصاديا بكورونا.. فما بالنا بدول أفريقيا»

تحدّث السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن المخرجات المتوقعة من قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فذكر أن الدول الأفريقية خلال العام الماضي ومنذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تأثرت بشكل كبير جدًا.

وأضاف «راضي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «تن»، أن هناك دولاً عظمى تأثرت بشكل كبير من جائحة فيروس كورونا «فما بالنا بالدول الأفريقية اللي طبعًا ليس لديها النظم الاقتصادية الراسخة الفاعلة الغنية كما في العالم المتقدم، فكان هناك تداعيات كبيرة جدًا على هذه الدول».

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مبادرة دعم الاقتصاديات الأفريقية قد بدأت منذ أبريل 2020 في أعقاب تفشي الفيروس، وكانت هناك دعوة للتحرك تجاه الدول الأفريقية لتسوية الديون أو إعدام الديون الخاصة بالدول الأكثر فقرًا في القارة الأفريقية، وهذا جاء تماشيًا مع بعض التحركات مع مجموعة العشرين، «كل ده سيتم طرحة بإذن الله في قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية في القمة التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس».