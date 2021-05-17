المسماري: قضينا على أبو طلحة الليبي بعد فشل العراق وسوريا والبنتاجون

قال اللواء أركان حرب أحمد أبوزيد المسماري، المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، إن 15 أكتوبر يشهد ذكرى انتصار ليبي، حيث تم تنفيذ معركة البرق الخاطف لتحرير خليج السدرة خلال 6 ساعات مع تحرير درنة، لافتا إلى أنه تم تحرير الجفرة خلال يوم واحد مبينا أن شباب الجفرة وودان نفذوا بطولات وتم استشهاد 6 شباب، مبينا أن العملية في الجنوب الغربي تم القضاء فيها على أبو طلحة الليبي الذي أعلنت العراق القضاء عليه ومن بعدها سوريا ومن بعدها البنتاجون ولكن ليبيا هي التي تخلصت منه.

وأضاف «المسماري» خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية «ليبيا الحدث»، اليوم الأحد، أنه جرت عملية ناجحة في عام 2020 حيث تم القضاء على 6 من تنظيم القاعدة المسؤولين عن إمداد النفط على حدود النيجر، وكذلك الحدود مع الجزائر، مؤكدا أن القيادة العامة في ليبيا انتصرت في الإعداد المادي والمعنوي للمقاتل من خلال توفير دورات وتأسيس مجلس ضباط الصف والكلية العسكرية، حيث تم إيجاد جيل جديد قادر على تقديم بطولات، مبينا أن إعادة تأهيل القوات المسلحة أمر شاق على المستوى المعنوي والمادي.

وأوضح المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أن الجيش كان يعاني من وجود كبار السن بنسبة كبيرة، ولكن حاليا تواجد عدد كبير من الشباب بكامل رغبتهم وهذا يؤكد أن معركة الكرامة مستمرة.

وألمح المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أن الجيش الليبي تحرك من شرق مدينة طبرق وقاتل في سبها وهذا وسع أرض المعركة ومنذ الحرب العالمية الثانية لم تتم الحرب على ارض واسعة وتم تحشيد غرفة العمليات بإشراف من القيادة العامة للجيش حيث تم حساب المسافات الطويلة والمساحات الشاسعة، لافتا إلى إجراء مناورات في السنة الأولى لقوات المشاة وقوات المدرعات، لافتا إلى وجود تدريب قادم للقوات الجوية، موضحا أنه منذ فترة طويلة لم يوجد تمرين للواء في الجيش الليبي، ولكن سيتم التصعيد ليكون التدريب على مستوى الفرق، موضحا أنه تم ترقية الضباط بشكل استثنائي لأن الضباط شباب ولكن قدموا بطولات غير مسبوقة، مبينا أنه تم التركيز على أن يكون الجيش أكثر شبابا وتم الدعم الجيش مادية ومعنوية خلال 7 سنوات.