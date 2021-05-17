8 أرقام مهمة في ملف كورونا بمحافظة دمياط

خضعت الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا للعزل المنزلي فيما يتلقى آخرون العلاج بمستشفيات العزل المختلفة كـ «الصدر - العام - الحميات - كفرسعد - الزرقا» وغيرها من المستشفيات التي خصصت أقسام العزل لاستيعاب الحالات المصابة بمختلف أنحاء المحافظة.

وزيرة الصحة: إنشاء صندوق «مخاطر المهن» وصرف التعويضات للأطقم الطبية

«الوطن» تستعرض مجموعة أرقام مهمة تشمل بيانات الخاضعين للعزل ومن تعافوا في السطور التالية وفقا لتصريحات وكيل الوزارة بالمحافظة

1- 6277 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة.

2- شفاء 5377 حالة منذ بداية المبادرة .

3- تحويل 107 حالات للمستشفيات تلقوا العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.

4- تشكيل 35 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 21 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و 14 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.

5- 75% نسبة إشغال الأسرة بمستشفيات العزل .

6- 30% نسبة إشغال أسرة العناية.

7- 12 طفلا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة منهم 4 خلال الموجة الثالثة يتلقوا العلاج بمستشفيات العزل.

8- تطعيم 9146 مواطنا بلقاحات كورونا.

أعراض بداية الكورونا.. وزارة الصحة تحدد 11 علامة منها الإسهال والحمى

هذا وأعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أمس عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى كورونا بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني.

بلالين وهدايا.. هكذا يقضي الممرضون عيد الفطر في مستشفيات العزل بالإسماعيلية

كما ناشد المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة ولبس الماسك وخاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل وتجنب التجمعات العائلية في المناسبات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال الفترة المقبلة.