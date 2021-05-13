بلالين وهدايا.. هكذا يقضي الممرضون عيد الفطر في مستشفيات العزل بالإسماعيلية

بين هدايا تذكارية وبلالين وحالة طوارئ، يقضي الممرضون بالإسماعيلية في أماكنهم المختلفة، أول أيام عيد الفطر المبارك دون إجازات نهائيا.

عمل مستمر 24 ساعة، وفرق طوارئ مستعدة لأي أمر، وحالة من التأهب القصوى تم إعلانها منذ أول أمس، بحسب الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

هدايا رمزية في مركز المحسمة

ووزعت رئيسة التمريض بمركز طب أسرة المحسمة بمركز ومدينة القصاصين، هدايا رمزية على العاملين في مركز الطب، احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وقال العاملون في المركز، إنه رغم بساطة الهدية إلا انها أدخلت السرور على قلوبهم جميعاً، خاصة مع ظروف عملهم المختلفة والتي تتطلب ضرورة التواجد في مقر الوحدة الطبية وليس مع أهاليهم.

بلالين في مركز طب الشهداء

وفي مركز طب الشهداء، احتفل العاملون بعيد الفطر المبارك بالبلالين، واستقبل المركز المواطنين والأطفال المترددين على المركز صباح اليوم بتوزيع البلالين عليهم.

والتقط أطقم التمريض صورا تذكارية لهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر، يحملون فيها «بلالين» كتب عليها عيد فطر مبارك.

تكريم ممرضي مستشفى العزل

وفي مستشفى حميات الإسماعيلية، كرم الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، العاملين في مستشفى العزل من أطقم التمريض، تقديراً لجهودهم في المستشفى.

وشمل التكريم الطاقم الطبي من الأطباء العاملين في المستشفى وطاقم التمريض بالكامل، فيما وجه الدكتور علي حطب الشكر لهم على ما يتحملونه من مسؤولية كبيرة وخاصة في مواجهة فيروس كورونا في الموجة الثالثة.

وقال «حطب» خلال تكريمه للأطقم الطبية، إن ما يقدمونه على الخطوط الأولى في مواجهة الفيروس جهد كبير يقدره الجميع من المواطنين، فيما أوصاهم بالمداومة على معاملة المرضى والإهتمام بهم كأهاليهم، متنمياً للجميع الشفاء العاجل.