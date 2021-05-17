علاقة عادل إمام بالراحل وحيد حامد.. جمع بينهما صداقة و11 عملا فنيا

علاقة قوية ربطت بين الفنان الكبير عادل إمام وصديقه وزميله الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، قدما سويا مجموعة أعمال فنية، حفرت في تاريخ السينما والتلفزيون، بدأت بمسلسل «أحلام الفتى الطائر» في أواخر السبعينيات، ثم أول فيلم في أوائل الثمانينيات «انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط»، حتى قدما الثنائي سلسلة من الأعمال الناجحة وصلت إلى 11 فيلما.

وبعد وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد في يناير عام 2021، نعى عادل إمام صديقه بحسب وصفه له في تصريح سابق لـ «الوطن» قائلا إنه فقد صديقًا عزيزًا وأخًا غاليًا، فضلًا عن كونه أحد أهم الكُتاب في مصر، وأن أعمالهما معًا حققت نجاحات كبيرة لكونها مست الجمهور وناقشت قضاياهم بواقعية كتاباته.

ووصف الزعيم الذي يوافق عيد ميلاده اليوم، وفاة صديقه الكاتب بأن الفن المصري فقد رمزًا من رموزه برحيل وحيد حامد، متابعاً: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

وفي عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ترصد «الوطن» أعمالا جمعت بينه وبين الراحل وحيد حامد.

مسلسل أحلام الفتى الطائر (عام 1978)

كان أول عمل فني يجمع بين عادل إمام ووحيد حامد مسلسل «أحلام الفتى الطائر» عام 1978، وشارك في البطولة عمر الحريري، صفية العمري، رجاء حسين ومحمود المليجي وإخراج محمد فاضل.

فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط (عام 1981)

فيلم «انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط»، كان أول تعاول سينمائي بين عادل إمام ووحيد حامد عام 1981، وشارك في البطولة مديحة كامل، عمر الحريري، وسهير البابلي، وإخراج محمد عبدالعزيز.

فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة (عام 1981)

وقدم الثنائي في نفس العام فيلم «إنسان يعيش مرة واحدة»، وشارك في البطولة يسرا، علي الشريف، زين العشماوي، وحاتم ذو الفقار، وإخراج سيمون صالح.

فيلم الغول (عام 1983)

وقدم الزعيم مع وحيد حامد فيلم «الغول» الذي يعد ثالث فيلم بينهما، وشارك في البطولة نيللي، فريد شوقي، حاتم ذو الفقار، وصلاح السعدني وإخراج سمير سيف.

فيلم الهلفوت (عام 1984)

وفي عام 1984، قدم الثنائي فيلم «الهلفوت»، وشارك في البطولة سعيد صالح، صلاح قابيل وإلهام شاهين وإخراج سمير سيف.

فيلم اللعب مع الكبار (عام 1991)

وغاب الثنائي سنوات عن تقديمهما سويا أعمالا فنية، حتى عام 1991، قررا عمل فيلم «اللعب مع الكبار»، وشارك في البطولة حسين فهمي، عايدة رياض ومحمود الجندي وإخراج شريف عرفة.

فيلم الإرهاب والكباب (عام 1992)

وفي العام التالي من تقديم فيلم اللعب مع الكبار، تعاون الثلاثي عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرفة، مرة أخرى بفيلم «الإرهاب والكباب» عام 1992، وشارك في البطولة يسرا، كمال الشناوي، وأحمد راتب.

فيلم المنسي (عام 1993)

واجتمع الثلاثي مرة أخرى في فيلم «المنسي» عام 1993، وشارك في البطولة يسرا وكرم مطاوع ومصطفى مدبولي.

فيلم طيور الظلام عام 1995

وقدم الثلاثي أيضا فيلم «طيور الظلام» عام 1995، وشارك في البطولة رياض الخولي وأحمد راتب.

فيلم النوم في العسل (عام 1996)

وجاء بعد فيلم طيور الظلام، فيلم «النوم في العسل» وشارك في البطولة دلال عبدالعزيز وشيرين سيف النصر.

فيلم عمارة يعقوبيان (عام 2006)

ورغم غياب التعاون بين عادل إمام ووحيد حامد لنحو 10 سنوات، عاد الثنائي مرة أخرى بفيلم «عمارة يعقوبيان» عام 2006، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم مثل يسرا، نور الشريف، هند صبري، أحمد راتب، وخالد الصاوي، وكان ذلك هو آخر عمل فيلم يشارك فيه الثنائي سويا.