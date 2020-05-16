عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرفة.. ثلاثي السينما الواقعية

يعد عادل إمام واحدًا من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي الذي استطاع بفضل موهبته الكبيرة وذكاءه الفني أن يحافظ على مكانته على مدار مشوار فني امتد لخمسين عامًا، نجح "الزعيم" خلاله في تقديم جميع الأشكال الفنية بدءا من المسرح ومرورًا بالسينما وحتى الدراما التلفزيونية والإذاعية.

وعلى مستوى السينما، تعاون الفنان عادل إمام مع كبار المؤلفين والمخرجين طوال مشواره الفني، عبر تقديم أفلام سينمائية سطرت في تاريخ السينما المصرية، ومن أبرز تجاربه كان تعاونه مع الكاتب والسيناريست وحيد حامد والذي بدأ أواخر سبعينيات القرن الماضي بمسلسل "أحلام الفتى الطائر"، ليستعين "الزعيم" بالسيناريست وحيد حامد في السينما بعد ذلك ليكون أول فيلم يقدمانه عام 1981 "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، ليتعاونا بعد ذلك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة خلال حقبة الثمانينيات مثل "الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، الهلفوت، مسجل خطر".

ومع بداية مرحلة التسعينيات انضم إلى الثنائي المخرج شريف عرفة، وكان حينها في بداية مشوار الإخراج السينمائي ليقدم مع وحيد حامد وعادل إمام فيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991.

الثنائي قدما تجربتهما الثانية في 1992 بفيلم "الإرهاب والكباب"، ثم فيلم "المنسي" عام 1993 لنرى القاسم المشترك في تلك الأفلام السينمائية الثلاث هي واقعيتها الشديدة وتعبيرها عن الطبقات المهمشة في المجتمع المصري ما بين نموذج للشاب العاطل عن العمل ويسعى للزواج في "اللعب مع الكبار" والموظف في "الإرهاب والكباب" وشخصية عامل التحويلة البسيط في "المنسي".

وفي عام 1995، قدم الثلاثي فيلم "طيور الظلام" والذي اعتبره كثيرون جرس إنذار للخطر الحقيقي لما تحمله الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ويعد من أهم الأفلام التي قدمت في السينما المصرية الحديثة، ويأتي عام 1996 ليشهد آخر تعاون بين وحيد حامد وشريف عرفة وعادل إمام بفيلم "النوم في العسل".

ويعود الزعيم بعد ذلك لتقديم العديد من التجارب السينمائية مع الجيل الجديد من المخرجين والكتاب محققًا نجاحًا ظل يلازمه طوال مشواره الفني حتى الآن.