«حصص مصر» تقدم مراجعة مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي «فيديو»
يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات النهائية في شهر يوليو المقبل
كتب:
محمد سعيد الشماع
06:10 ص | الإثنين 17 مايو 2021
مراجعة مادة الكيمياء للثانوية العامة
أعدت منصة «حصص مصر» التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعة عامة في مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك في إطار المراجعات التي تقدمها المنصة لطلاب الثانوية العامة أسبوعيا.
ومن المنتظر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحانات النهائية في شهر يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك داخل جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بشكل إلكتروني داخل لجان الامتحانات من خلال استخدام أجهزة التابلت.
ومن أجل مساعدة طلاب الصف الثالث الثانوي قبل أدائهم للامتحانات النهائية، وفرت منصة «حصص مصر» مراجعة في مادة الكيمياء للثانوية العامة من خلال مقطع فيديو مدته حوالي ساعة، يُقدمه سامح وليم أستاذ مادة الكيمياء في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وخلال مراجعة مادة الكيمياء للثانوية العامة، تم شرح أبرز وأهم النقاط في المادة، كما تم الإجابة على كل أسئلة الطلاب التي طرحوها أثناء عرض المراجعة في البداية عن طريق تقنية البث المباشر على صفحة المنصة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
مراجعة مادة الكيمياء للثانوية العامة
ومن الجدير بالذكر، فإن منصة «حصص مصر» تعرض مراجعات لطلاب الصف الثالث الثانوي بشكل أسبوعي وتحديدا خلال مساء كل يوم أربعاء، وبشكل مجاني لجميع الطلاب، من خلال تقنية البث المباشر وذلك على الصفحة الرسمية لمنصة «حصص مصر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وفي سياق آخر، كانت المنصة قد أعلنت عن توافر لديها مختلف المناهج الدراسية التفاعلية والتي متاحة بشكل مجاني لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، والتي يأتي من ضمنهم مناهج مادتي العلوم للمدارس العربي، ومادة الدراسات الاجتماعية التي متاحة الآن أيضا كاملة من خلال المنصة.
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