موعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات النهائية في شهر يوليو القادم
كتب:
محمد سعيد الشماع
08:15 م | الأحد 16 مايو 2021
صورة أرشيفية لطلاب الثانوية العامة داخل إحدى لجان الامتحانات
ينتظر كافة أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية موعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 بشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن طلاب الصف الثالث الثانوي سوف يؤدون الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 خلال شهر يوليو المقبل داخل المدارس على مستوى مختلف محافظات الجمهورية بشكل إلكتروني من خلال استخدام أجهزة التابلت التي تسلمها الطلاب من الوزارة.
«التعليم» تحدد موعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدراسي الحالي 2020/2021 رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سوف يتم الإعلان أيضا عن كافة التفاصيل التي تتعلق بامتحانات الصف الثالث الثانوي في نفس التوقيت، وأشار إلى أنه سوف يتم عقد امتحانات الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات بمختلف المدارس بالجمهورية وستكون تلك اللجان مراقبة ومؤمنة للغاية.
وأوضح المصدر أنه سوف يتم تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد منظومة الامتحانات سواء الطلاب أو المراقبين أو المشرفين، والتي يأتي من أبرزها الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل لجان الامتحانات، مع قياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل الدخول من بوابات المدارس.
وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، قد أوضح في تصريحات سابقة، أن امتحانات الصف الثالث الثالث الثانوية سوف يتم عقدها من خلال أجهزة التابلت بدون إنترنت، مضيفًا أنه سوف يتم تحميل المناهج الدراسية على أجهزة التابلت وذلك قبل قبل أن يدخل الطلاب إلى لجان الامتحانات، حيث إن الامتحانات ستعقد بنظام الكتاب المفتوح «open book».
اقرأ المزيد:
-
موعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
-
جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي ٢٠٢١
-
الصف الثاني الثانوي
-
جدول الصف الثالث الثانوي 2021
-
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021
-
امتحانات الثانوية العامة
-
الثانوية العامة
-
جدول الثانوية العامة
-
جدول امتحانات الثانوية العامة
-
جدول الثانوية العامة 2021
-
جدول امتحانات الثانوية العامه
-
جدول امتحان الثانوية العامة
-
جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
-
موعد امتحانات الثانوية العامة
-
موعد امتحانات الثانوية العامة 2021