ينتظر كافة أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية موعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 بشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن طلاب الصف الثالث الثانوي سوف يؤدون الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 خلال شهر يوليو المقبل داخل المدارس على مستوى مختلف محافظات الجمهورية بشكل إلكتروني من خلال استخدام أجهزة التابلت التي تسلمها الطلاب من الوزارة.

«التعليم» تحدد موعد الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدراسي الحالي 2020/2021 رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سوف يتم الإعلان أيضا عن كافة التفاصيل التي تتعلق بامتحانات الصف الثالث الثانوي في نفس التوقيت، وأشار إلى أنه سوف يتم عقد امتحانات الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات بمختلف المدارس بالجمهورية وستكون تلك اللجان مراقبة ومؤمنة للغاية.

وأوضح المصدر أنه سوف يتم تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد منظومة الامتحانات سواء الطلاب أو المراقبين أو المشرفين، والتي يأتي من أبرزها الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل لجان الامتحانات، مع قياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل الدخول من بوابات المدارس.

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، قد أوضح في تصريحات سابقة، أن امتحانات الصف الثالث الثالث الثانوية سوف يتم عقدها من خلال أجهزة التابلت بدون إنترنت، مضيفًا أنه سوف يتم تحميل المناهج الدراسية على أجهزة التابلت وذلك قبل قبل أن يدخل الطلاب إلى لجان الامتحانات، حيث إن الامتحانات ستعقد بنظام الكتاب المفتوح «open book».