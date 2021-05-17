مصدر أمني ينفي حرمان محامٍ حقوقي من تلقي الرعاية الصحية بسجن طرة

نفى مصدر أمني، صحة ما تم نشره من إدعاءات، عبر حساب خاص بباحثة في أحد المراكز البحثية الأجنبية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حول قيام عدد من المنظمات الحقوقية بإصدار بيان، يستنكر حرمان المحامي الحقوقي محمد رمضان، من تلقي الرعاية الصحية داخل محبسه بسجن طرة.

بيان عارٍ عن الصحة

وقال المصدر، إن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلاً ويأتي في إطار محاولات التأثير على إدارة السجن لحصول السجين المذكور على بعض المزايا خارج إطار اللوائح والقوانين المطبقة على كافة النزلاء.

وشدد المصدر على تلقى النزيل المذكور كافة أوجه الرعاية الصحية، وانتظام مواعيد الزيارات الخاصة به، في إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة سُبل الرعاية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لاسيما الصحية والطبية تماشيا مع قيم ومبادىء حقوق الإنسان.