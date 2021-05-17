عادل إمام فلتة فنية.. كيف وصف محمود السعدني «الزعيم» قبل نصف قرن

يحل اليوم ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام المولود في 17 مايو 1940 في قرية شها بالمنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، والذي يعتبر أشهر الفنانين في مصر والعالم العربي، حيث تزيد مسيرته الفنية على نصف قرن من التألق في الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون وعلى خشبة المسرح، وبدأ الزعيم تجربته الفنية على خشبة مسرح الجامعة بكلية الزراعة، لينطلق بعدها بمجموعة من الأدوار الخفيفة في السينما منذ 1962، قبل أن تبدأ شهرته في سبعينات القرن الماضي وليضمه الكاتب الكبير محمود السعدني إلى كتابه الشهير «المضحكون» والصادر في عام 1971، والذي يتناول فيه التجارب الفنية لكبار نجوم الكوميديا في مصر آنذاك، فماذا قال «السعدني» عن عادل إمام؟

يقول «السعدني»: «لقد استطاع عادل إمام في دور صغير أمام فؤاد المهندس أن ينفجر كالقنبلة، وكان لانفجاره دوي شديد، وكان دوره في الرواية كاتب محامي أونطجي فاهم لكل القوانين بحكم الخبرة الطويلة، مفلس خرمان مثقل بالديون دائما.. شديد الاحتجاج على هذا البلد لأنه بلد شهادات.. وآه يا بلد ومن هذا الدور انطلق عادل إمام كالصاروخ عاليا في العلالي».

ويتابع «السعدني»: «عادل إمام فلتة فنية ولا شك، ودخوله السينما المصرية ليس بالأمر السهل، خصوصا في سوق لا يعترف كثيرا بالمواهب ويفضل عليها الأشكال، فالوجه الجميل خير من العقل الذكي والأناقة خير من الثقافة والمصنوع أعظم من الموهوب».

ويقدم محمود السعدني في كتابه نصيحة لعادل إمام بعدم الاستسلام لنوعية الأدوار الخفيفة التي قدمها في بداية مشواره الفني، ويصف موهبة الزعيم قائلا: «لو أدرك عادل كم هو موهوب وكم هو مطلوب لنجا بنفسه من الكمين الذي أعدوه له وإذا لم يهرب سريعا من هذا الركن المحشور فيه، إلى دور البطولة الشرير الخفيف الدم، النصاب الظريف، مزيج من ريتشارد ويدمارك وكليفتون ويب، عصير من توفيق الدقن والمهندس، خطة من حسن يوسف وعبدالمنعم إبراهيم وحتى لو فشل عادل في الإفلات من هذا المصير، حتى لو ظل محلك سر في دور السنيد، فلن ينقص هذا من موهبته، ولن يحط من قدره كفنان نابغ وموهوب وعظيم».