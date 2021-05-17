شكري: الجامعة العربية أكدت حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم

تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن مدى إمكانية قيام عمل عربي مرتقب من خلال جامعة الدول العربية بخصوص الأوضاع والتصعيد في قطاع غزة، فذكر أن مجلس الجامعة انعقد منذ أيام، وكان هناك قرار صدر أكدت فيه الجامعة العربية على ثوابت الموقف العربي دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأضاف «شكري»، خلال لقائه على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم تشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع الأطراف المؤثرة لاحتواء هذه الأزمة والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وعن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، أوضح وزير الخارجية، أن الزيارة تأتي في المقام الأول دعمًا للسودان والمشاركة في القمة التي ستعقد دعما للسودان، كونه يمر بمرحلة انتقالية هامة، ومصر تسعى لتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

وأوضح أنه بمجرد ما وصلت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد الرئيس المصري مشاركته فيها للعلاقات الخاصة التي تربط بين مصر والسودان وللتأكيد على أن مصر لا تدخر جهدا في دعم المرحلة الانتقالية ودعم السودان لتجاوز التحديات والعمل المشترك مع البلد الشقيق باعتبار التواصل بين الشعبين وطموح الشعبين هو دائما دافع للعلاقة.