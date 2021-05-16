سامح شكري: السيسي التقى البرهان في فرنسا لدعم السودان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى مقر إقامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني، في فرنسا لتأكيد دعم مصر للسودان وتباحث العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار العمل المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والسوداني في كل المجالات.

وأضاف «شكري»، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية «Extra News»، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيطلب، خلال القمة الفرنسية المقامة لدعم السودان، ضرورة وجود تكاتف دولي لمعاونة السودان للخروج من المرحلة الحالية مع دعم الاستقرار السياسي وتقديم دعم اقتصادي للسودان الذي كان خارج المنظومة الدولية ودخلها مؤخرًا، موضحًا أنه يجب تكاتف الدول والمؤسسات من أجل مساعدة السودان اقتصاديًا لرفع المعاناة عن كاهل الحكومة السودانية في ظل تضاعف المسؤوليات نظرًا لوجود جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي تواجه العالم أجمع.

وأوضح وزير الخارجية أنه يتمنى أن يوجد دعم مادي قوي للسودان مع مراعاة الظروف التي تمر بها السودان والوفاء باحتياجات الشعب السوداني في ظل الوضع الدقيق الذي يمر فيه.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر عضو في مكتب الاتحاد الأفريقي، وفرنسا لديها اهتمام بشؤون القارة الأفريقية وستدعم الدولة الأفريقية اقتصاديًا لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدًا أن دول الكبار السبع تسعى لدعم القارة الأفريقية الواعدة مع مراعاة ظروفها الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت أزمة كورونا على المستوى المحلي وتتضامن مع أشقائها في أفريقيا من أجل تصور واضح للقارة الأفريقية وشركائها الدوليين.