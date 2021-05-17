تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية.. اعتكاف وصلاة

يبدو أن الفنانة نادية العراقية، كانت تشعر بقرب أجلها، حيث أعلنت مع بداية شهر رمضان اعتكافها للمرة الأولى في حياتها، حيث كتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «أول مرة في حياتي اعملها واطفي التلفزيون 30 يوم واقدر استغني عنه.. رمضان حلو في الاعتكاف وحاسمع إذاعة القرآن فقط.. الحمدلله».

وقامت حينها الفنانة نادية العراقية بإزالة صورة البروفايل الخاص بها واستبدلته بصورة لها وهي ترتدي الحجاب.

وقالت «العراقية» في منشور آخر «فرحانة جدا بشوف ولادي والعيلة كلها بتصلي مع بعض ياكرمك يارب.. الحمد لله كثير الحمد»، وأضافت «قلة الذنوب تشرح القلب أسبوع من غير تلفزيون.. من غير مكالمات.. من غير اختلاط بالناس.. لا نميمة ولاغيبة ولا أذى على حد.. الحمد لله حمدا كثيرا.. اللهم خسرني الدنيا وربحني الآخرة وارضى عني..»

وأعلنت نادية العراقية يوم 30 أبريل الماضي إصابتها بفيروس كورونا قائلة «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عرفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير» ليكون هذا آخر منشور لها عبر حسابها على «فيسبوك»، وبعدها أعلنت ابنتها «مي» دخول والدتها المستشفى «ماما في العناية المركزة وحالتها حرجة جداً أرجوكم ادعولها أنها تقوم بالسلامة بحق الأيام المفترجة دي يارب، أنا مقدرش أعيش من غيرها يارب قومهالي بالسلامة أنا مش عارفة حتى اشوفها.. يارب عديها على خير يارب».

وأضافت «أنا مي.. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه».

لترحل الفنانة نادية العراقية عن عالمنا صباح أمس عن عمر يناهز 57عاما.