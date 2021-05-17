«الزراعة» عن تحذيرات تناول الخوخ والبطيخ: «السبب سوء التداول»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق العالم بشكل كبير، كما أن سمعة تلك المنتجات دوليا تتوسع يوميا، ولم يعد هناك حظر استيراد من قبل بعض الدول حيال السلع الغذائية والمنتجات المصرية، «معدش فيه أي حظر بسبب الفحوصات الإضافية اللي كانت مفروضة على بعض الصادرات الزراعية من مختلف دول العالم واللي اتشالت عن الصادرات الزاعية المصرية».

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه لا يوجد سوء زارعة للمنتجات الزراعية، ولكن قد يوجد سوء تداول من قبل البائعين في الشوارع، «لأزم نتأكد من المصدر اللي بنجيب منه، ومروحش لبياع واقف في الشمس يوم كامل وأجيب منتج وأقول المنتج مش كويس، ده سوء تداول مش سوء زراعة».

وأوضح أن المنتج الزراعي المصري يمثل 20% من إجمالي الصادرات السلعية في مصر، وهو ما يعكس ثقة العالم في المنتج المصري، حيث إنه وخلال الـ3 سنوات الماضية اقتربنا من 40 سوقا جديدا يتم فتحهم للمنتجات الزراعية المصرية، «ده عمره ما كان هيبقي موجود إلا نتيجة ثقة العالم ونتيجة ثقة كل دول العالم في المنتج المصري».

وأكد أنه يوجد حاليا أكثر من 400 منفذ تابعين لوزارة الزراعة، بخلاف المنافذ التابعة لمؤسسة أمان ومنافذ الشركة الوطنية ومنافذ وزارة التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، «كل دي منافذ نقدر نجيب منها».