نشوى مصطفى تدعو لحل أزمة مها أحمد مع السقا وكرارة: «كلهم طيبين»

دعت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الخاص بـ«فيس بوك»، لحل الخلاف الذي نشب بين كل من الفنانة مها أحمد والفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

ونشرت نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص بـ«فيس بوك» منشورا قالت فيه: «يارب وحياة حبيبك النبى يتصالحوا ويتصافوا، كلهم طيبين وولاد الأصول الفرسان بنبل أخلاقهم حيسامحوا لأنهم عارفين الظروف وأكيد مقدرينها، الحياة مش مستاهلة خناق وبتخلص فى ثانية وادينا شايفين، والناس اللي بتنفخ فى النار من تحت لتحت حاقول لهم من فضلكم اغلبوا شياطينكم وخلينا نسعى فى الخير، أحنا عيلة واحدة، واللي غلط أكيد ميقصدش التمس لأخيك ألف عذر يارب بحق الأيام الطيبة تمدهم بالمحبة وتنور قلوبهم وتبعد عنهم الشيطان».

وعلى جانب آخر كانت أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بيانًا بشأن الخلافات الناشبة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانين، والتي كان آخرها خلاف مها أحمد مع كل من أحمد السقا وأمير كرارة، والتي قالت خلاله إنهما لم يقفا بجوارها ولم يساعداها أثناء جلوسها في المنزل، وقالت النقابة في بيانها: «تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها رموز الحركة الفنية وصنّاعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة، والدور الذي أشار إليه فخامة السيد رئيس الجمهورية، حين أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذي يدعونا جميعًا للفخر والتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الإيجابي».

واستكمل البيان: «وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيًا مع بعض السلوكيات المرفوضة تمامًا، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته الصناعة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرّفة مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة».

وأضاف البيان: «لذا يناشد مجلس إداراة نقابة المهن التمثيلية السادة أعضاء النقابة الأفاضل الالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة، كما يدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».