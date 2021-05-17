جيهان جادو: مصر ذات دور محوري في المنطقة العربية كافة

قالت جيهان جادو، عضو المجلس الحي بـ«فرساي» فرنسا، إن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى فرنسا هي زيارة مهمة وتعكس شيئا هاما لمصر وهو أن مصر باتت في موقع الريادة ومحط أنظار العالم أجمع، وليس فرنسا وحدها ودول الاتحاد الأوروبي وفي المنطقة العربية.

وأضافت «جادو»، خلال مداخلة هاتفية لها من باريس ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن مصر لها دور محوري في مساندة كل الدول العربية المجاورة لها، حيث إن هناك العديد من الملفات التي سيتم طرحها في قمة الغد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت أن الزيارة الحالية للرئيس السيسي هي السادسة له منذ تولي ماكرون الرئاسة، وهو دليل على قوة العلاقات ما بين الدولتين، لأفته إلى أن مصر الآن تعد محط أنظار الجميع من دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية بشكل عام، حيث تعتبر مصر أكبر وأقوى دولة في القارة الأفريقية حاليا.

وأكدت أن الملف الليبي والقضية الفلسطينية سيكونا هم أهم الملفات التي سيجري التباحث فيهما ما بين الرئيس المصري ونظيره الفرنسي خلال قمتهما المرتقبة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إعطاء فرصة للسودان حتى تندمج في الاقتصاد العالمي.