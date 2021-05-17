باحث: مصر وفرنسا لديهما وجهات نظر مشتركة بعدد من القضايا

قال بهاء محمود، باحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام، إنه ومنذ عام 2014 كانت هناك أزمة واضحة بين القوى المنظمة للاتحاد الأوروبي، وساعدت فرنسا كثيرا في مختلف القضايا العربية الحديثة، وذلك لوجود أزمة بينها والجماعات الإسلامية، كما يوجد لها رؤية مغايرة لتواجد النفوذ الإسلامي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، عكس وجهة النظر البريطانية.

وأضاف «محمود»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن إيطاليا حليف مهم للجماعات الإسلامية في ليبيا وهي من تدرب الإخوان المسلمين في مصراته وتدعمهم في ليبيا كلها.

وأوضح أن مصلحة مصر دائما يجب أن تحكم لتحركات الخارجية، حيث تسعي دائما في لم شمل الفرقاء، كما أن مصالح الدولة الاستراتيجية حاليا هي عدم وصول تركيا أو الإخوان المسلمين حتى يجعلوا من ليبيا دولة لإعادة الإخوان في المسلمين، «فرنسا شايفة اللعبة دي كويس، وواقفه معانا».

وأكد أن فرنسا تاريخيا احتلت أحدى الأقاليم الليبية المجاورة لدولتي تشاد والنيجر، لأفتا إلى أن هناك تنافس دولي كبير في إفريقيا بدأ النظر إليه بعدما خرجت أمريكا من المنطقة وتركت الملعب فارغا لتلك القوى، «اللي دخل مع فرنسا في إفريقيا هما نفسهم اللي معاها في ليبيا».