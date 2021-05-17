ضبط 13.5 طن أرز وسكر مجهولي المصدر خلال حملات في عيد الفطر

شنّت مديرية التموين بالقاهرة بالتنسيق مع شرطة التموين والمرافق، حملات مكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2021، في ضوء تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكثيف الجهود في مجال تفعيل دور الرقابة على مستوى الأسواق لحماية المستهلك من التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث حررت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين، محضرا برقم 6847 قسم شرطة البساتين ضد أحد المتاجر بصقر قريش لإدارته دون ترخيص وحيازته منتجات مجهولة المصدر، وجرى ضبط 11 طن أرز و2.5 طن سكر.

منتجات غذائية منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر برقم 6848 قسم شرطة البساتين ضد أحد المتاجر بصقر قريش، لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على 1350 علبة عصير و1134 علبة جبن منتهية الصلاحية، وتحرير محضر رقم 1919 قسم القطامية ضد أحد المتاجر بالمنطقة الصناعية بالألف مصنع بالقطامية لإداراته منشأة دون ترخيص وحيازته منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام، وجرى التحفظ على 4830 زجاجة زيت طعام و678 علبة سمن.

ضبط كمامات وسمك مجهول المصدر

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر برقم 3348 قسم السيدة زينب ضد إحدى شركات المستلزمات الطبية بقصر العيني، وجرى ضبط 50 جهاز قياس سكر و10 مرتبات هوائية، علاوة على تحرير محضر برقم 4072 قسم شرطة السيدة زينب ضد أحد محلات المستلزمات الطبية بالسيدة زينب، وجرى ضبط 1250 كمامة طبية و50 عبوة جل مطهر، وتحرير محضر برقم 6062 قسم الساحل ضد أحد محال المواد الغذائية، وجرى ضبط 2000 كجم سمك ماكريل مجهولة المصدر.

وطالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف دور الرقابة والمتابعة واستمرار الحملات على المحلات والأسواق للتأكد من سلامة المنتجات وعدم الاحتكار أو التلاعب في الأسعار.