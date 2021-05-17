الأمن يكثف جهوده لتحديد هوية «متحرش طنطا» وحقوقيون يدينون الواقعة

أدانت الدكتور «مجده الخواجه»، نائب رئيس الإتحاد النسائي لسيدات مصر ورئيس الإتحاد الإقليمي لجمعيات ومؤسسات واقعة تحرش شاب يقود سيارة ملاكي بفتاه وزميلتها أثناء سيرهن بطريق شارع البحر بطنطا .

مؤسسات المجتمع المدني بالغريية تدين واقعة التحرش بفتاه طنطا

وطالبت «الخواجه»، بسرعه تحرك الجهات المعنيه للقصاص للفتاتين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشاب بموجب ضبطه وتسليمه للعدالة، موضحة أن كافة مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأه ومواجهه التحرش تطالب بإحاله كافة المتحرشين لفظيا وجسديا إلي النيابة العامة. .

تفاصيل عقوبة المتحرش لفظيا وجسديا بنص قانون الحبس أو الغرامة

واستشهدت بنص المادة 306 مكرر «أ»، من قانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابعت: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه»، بينما فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى كما نصت المادة 306 مكرر ب على : «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المحامي العام بطنطا يفتح تحقيقا في واقعة التحرش بفتاه طنطا

وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية كلف رئيس نيابة أول طنطا بالتحقيق في إستغاثة فتاة بطنطا من واقعة تحرش أحد قائدي السيارات بها ومحاولته استدراجها إلي مكان غير محدد.

ووجه المحامي العام إلى سرعة سماع أقوال الفتاة وأي شهود عيان حول أوصاف الشاب وسرعه ضبطه وإخضاعه للمساءلة القانونية.

ضحايا الشاب المتحرش بطنطا يفضحون فعله الفاضح

وكانت الفتاه دعاء محمد، طالبة بكلية الأداب بجامعة طنطا دونت عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، ما نصه: «كنت ماشيه في الشارع لقيت ده بيقولي اركبي ف مردتش عليه و بعدها كنت واقفه مع صحبتي بنتكلم ف لقيته جه وقف العربيه وكشف عضوه الذكري ولما شافني بصور جري و بعدها فضل يلف ورايا بالعربيه ، رقم العربيه ع ص ق ٦٣١٤».

ويكثف ضباط مباحث المرور بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية جهودهم لضبط السيارة واستدعاء مالكها وقائدها للعرض علي النيابة العامة.