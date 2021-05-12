«بين التحرش والتنمر».. أزمات برنامج رامز جلال عرض مستمر كل عام

على غير العادة، انتهت حلقات «رامز عقله طار»، أحدث نسخ برامج الفنان رامز جلال مع عالم المقالب، بدون عدد كبير من الأزمات كما كان يحدث خلال غالبية نسخ برامج السابقة، التي بدأها بـ «رامز قلب الأسد»، وظل مستمرا في تقديمها كل عام تحت أسامي مختلفة حتى العام الحالي، لكن هذا لم يمنع من نشوب عدد من الأزمات نستعرضها في السطور التالية:

أزمة ما قبل البرنامج

وقبل أن يحل شهر رمضان الكريم من الأساس، وقع البرنامج ومقدمه في أزمة كبيرة، هددت بعدم عرضه، وذلك حينما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال، ومنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة تطبيقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين، لكن في نهاية الأمر حلت هذه الأزمة وشاهدنا النسخة الجديدة من برنامج.

رمضان صبحي: نفسي أرجع الأهلي

وبدأ الشهر الكريم وبدأت حلقات «رامز عقله طار» تعرض تباعا، حتى جاءت حلقة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والتي كشف في نهايتها عن رغبته في العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي بشرط إذا كان ذلك لن يسبب أي ضرر لناديه الحالي، وهو ما خلف أزمة جديدة للاعب مع جمهور ناديه السابق، الذين رفضوا هذا التصريح وعادوا إلي مهاجمته من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أزمة جزمة أركان فؤاد

وخلفت الحلقة التي وقع ضحيتها مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا والراقصة لورديانا، أزمة كبيرة لرامز جلال وبرنامجه حينما سخر من الحذاء الذي يرتديه المطرب الشعبي، قائلا: «عاملة زي جزمة أركان فؤاد»، وهو ما أغضب زوجة المطرب أركان فؤاد، المطربة نادية مصطفى وابنته، وهاجموا رامز جلال بشدة عبر حساباتهم على المواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بـ«السخيف».

ولم يقتصر الأمر على ذلك ففي تصريحات تليفزيونية هاجمت نادية مصطفى رامز جلال بشدة قائلة: «إنه في الوقت الذي تحارب في الدولة فكرة التنمر والتحرش يأتي برنامج يصرف الملايين للتحريض على التنمر والتحرش، تحت مسمى خفة الدم، مؤكدة أنها ليس لديها مانع في الهزار بشرط أن يكون الطرفين سعداء بذلك، وليس أحد الأطراف سعيد والآخر يتعذب بسبب هذا الهزار».

جنش حارس مصر

حلقة محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، هي الأخرى أثارت أزمة بين جماهير قطبي الكرة في مصر الأهلي والزمالك، بعدما صرح في نهاية الحلقة أنه حارس مصر حاليا، باعتباره أفضل حارس مرمى في مصر، وهو ما أغضب جماهير الأهلي وتسارعوا في مهاجمته، لأن حارسهم محمد الشناوي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر منذ نهائيات كأس العالم 2018، ليرد جماهير الزمالك على هذا الهجوم، وتحدث أزمة بين الجمهورين.

رحاب الجمل تبدل تعليقها من برص لمجنون

وحينما وقعت الفنانة رحاب الجمل ضحية للبرنامج، لم يفوت رامز جلال الفرصة، وسخر منها بشكل كبير لدرجة أنه وصفها بأنها «طرشي الفن»، وهو ما أثار غضبها لتخرج بعد الحلقة وتصف رامز بـ«البرص»، عبر حسابها على «فيس بوك»، قبل أن تتراجع عن هذا الوصف وتبدله إلى «مجنون»، حيث قالت حينها: «أنا طرشي الوسط الفني يا مجنون، أنت مقالبك فيها جنان لكن أنا مقالبى فيها غباوة، لازم أردلك المقلب أنت والإعداد أصحابي اللي سلموني».