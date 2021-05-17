نائب «عمال مصر» يدعو أحرار العالم لمقاطعة الاحتلال ودعم فلسطين

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الاسكندرية، أنّ موقف عمال مصر من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت ورفضهم للتطبيع مستمر ومسألة مبدأ، رغم الضغوط التي مورست عليهم من بعض المنظمات الدولية الموالية للاحتلال.

ودعا البدوي، الأحرار من عمال العالم برفض التطبيع مع هذا الكيان وعدم العمل معهم في أي مكان بالعالم، فهذا الكيان المغتصب للأرض يمارس كل أنواع التنكيل بالعمالة الفلسطينية، ويستخدم قوته العسكرية لقتل أطفالهم ونسائهم وهدم منازلهم.

وأشار مجدي البدوي، في بيان له، إلى أنّ عمال مصر يجددون موقفهم برفض الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية، واصفا ممارسات الاحتلال الجديدة بأنّها إرهاب.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على رفضه واستنكاره لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة، أو مصادرة أراضي جديدة أو تهجير الفلسطينيين مثلما يحدث في حي الشيخ جراح، واصفا ما يحدث بالانتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية، أعلن أنّ التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنّه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأضاف شكري، خلال كلمة ألقاها أمس الأحد أثناء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أنّ أوضاع اليوم جاءت نتيجة لما وصفه بتراجع جهود السلام في الفترات الماضية.