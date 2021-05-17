وزير الخارجية: لدينا اهتمام بالغ بتوفير الاحتياجات الرئيسية لشعب فلسطين

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن هناك اهتمام مصري بالغ بتوفير كل الرعاية لإخوتنا في غزة وتوفير كل الاحتياجات الرئيسية لهم، وفتح معبر رفح لتلقي الحالات التي تحتاج لعلاج في المستشفيات المصرية، كما أن هذا الأمر يتم متابعته بشكل متصل، لتوفير أكبر قدر من الرعاية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف «شكري»، خلال حوار خاص على شاشة «extra news»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال تصريحات منذ دقائق أثناء تواجده في فرنسا، على الجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار لتقليل عدد الضحايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة وجعل هناك مجال لاستئناف المسار السياسي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك تنسيق بين مصر والأردن وثيق ويعمل وفقًا لإطار «ميونخ» مع فرنسا والمانيا لدفع المسار السياسي للتواصل مع طرفي النزاع وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات بناء الثقة والعمل على دفع جهود التسوية واستقطاب الاهتمام للأطراف الفاعلة سواء كان من خلال الرباعية الدولية التابعة للأمم المتحدة أو من خلال الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية.