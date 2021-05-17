الأرصاد: انخفاض الحرارة 7 درجات اليوم.. ونشاط للرياح على بعض المناطق

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ اليوم الاثنين يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيمة تتراوح من 6 إلى 7 درجات على بعض المناطق، لتسود أجواء حارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، إذ من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 32 درجة، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا؛ كما تنشط الرياح خلال اليوم لتعطي شعور أفضل بدرجة الحرارة.

ويتوقع الخبراء أنّه خلال الـ72 ساعة المقبلة يسود نهارًا طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنحصر الأربعاء على جنوب سيناء وشمال الصعيد فقط.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 17 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.