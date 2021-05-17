محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لضبط «التكاتك» المخالفة لخطوط السير

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة في الساعات الأولي من صباح اليوم، لضبط التكاتك المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والطرق الرئيسية بأحياء شرق وغرب وشبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع مأمور شبرا الخيمة ومسئولي المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 8 «تكاتك»، بنطاق حي شرق شبرا الخيمة و 13 توك توك بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي تلك الحملات تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالحد من ظاهرة سير التكتوك بدون ترخيص، وفي الشوارع والطرق الرئيسية بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك واستصدار ترخيص التسيير لها يجدد سنويا، والتنسيق مع المرور لمنع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية وقصر استخدامها على الطرق الفرعية.

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية مع التأكيد على مالكي التكاتك غير المرخصة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لاستصدار تراخيص لها تجنبا لمصادرتها وتطبيق القوانين والتعليمات المنظمه فى هذا الشأن، حيث نفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة العديد من الحملات لمواجهة ظاهرة التكاتك المخالفة وغير المرخصة، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

شارك في الجولة اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والعقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور

وعلى صعيد آخر تابع الهجان الحملات المكبرة التي تقوم بها مجالس المدن والأحياء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة والمستمرة بشكل مستمر ودائم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى الآن.

وأسفرت الحملات عن تحرير 122 محضر ارتداء كمامة وضبط 85 شيشة وغلق 15 مقهى وملاهي وفض أربعة أفراح وتجمعات بالنوادي وتحرير 20 محضر مخالفة لمواعيد الغلق وبذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الإحدى عشر يوما الماضية ضبط 1517 شيشة و تحرير 2432 محضر عدم ارتداء كمامة و238 غلق مقهى و 354 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.