محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة القمامة بالمشاركة المجتمعية في شبرا

قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة من شوارع حي شرق شبرا الخيمة.

واستهدفت الحملة شارع عزبة المرجوشي، باستخدام أكثر من 30 سيارة و5 سيارات حاوية كبيرة بحمولات تتراوح ما بين 10 إلى 50 طنًا؛ لإزالة أكثر من 2000 طن قمامة يوميا.

وتمت الحملة بالمشاركة المجتمعية بمساعدة معدات الحي وستستمر الحمله علي مدار الايام المقبلة لازالة كل التراكمات لتكون شوارع مدينة شبرا الخيمة خالية من تراكمات وتجمعات للقمامة.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بمدينة شبرا الخيمة واستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق انارة وتشجير المناطق التي يتم ازالة تراكمات القمامة منها، مشيرًا إلى أن المحافظة بصدد التعاقد مع متعهدين وشركات نظافة لتفعيل منظومة الجمع السكني في جميع مدينة شبرا الخيمة سواء حي شرق أو غرب.

وتابع المحافظ خلال الحملة أعمال رفع التراكمات، مشددا على ضرورة العمل علي مدار الساعة لتنفيذ خطة المحافظة لإزالة جميع التراكمات ومضاعفة عدد السيارات المشاركة بالحملة، وأن المحافظة تعاقدت لشراء عدد 120 صندوق قمامة بمدينة شبرا الخيمة لحل مشكلة القاء القمامة بالشوارع.

ووجه المحافظ بزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور اي تراكمات بالشوارع مشددا علي ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال اي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل اي مخالف إلى النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

كما تابع المحافظ أعمال غمر الحدائق بالمياه وذلك فى اطار تعليمات الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا منعا لتواجد المواطنين خلال شم النسيم حرصا على سلامه وصحة المواطنين.