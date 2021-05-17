محافظ الشرقية يتابع رصف ورفع كفاءة طريق 39 بمشتول السوق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة مفاجئة، اليوم، لمركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد مدخل المدينة وشارعي المجلس وترعة الودن موجهاً بتكثيف أعمال النظافة وإجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتمهيد الشوارع لتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة وكذلك رفع الاشغالات وإزالة اللافتات غير المرخصة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ على محمد حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والشوارع ومواقف السيارات ودور العبادة ومراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

واطمأن محافظ الشرقية من رئيس المدينة على سير انتظام العمل داخل ديوان المركز، مشددا علي حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة مشتول السوق تفقد أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر ابراش بمسافة 1.6 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحي واتصالات وكهرباء، مشددا علي رئيس المدينة بمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتطوير وإلزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء تنفيذ الاعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق.

والتقي محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدي رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، كما تعرف علي إحتياجاتهم واستمع لمشاكلهم ليوجه رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورا.